LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA: Moioli in semifinale, Sommariva eliminato ai quarti (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.38 NOOOOOO! eliminato Sommariva! L’azzurro arriva terzo ed è costretto a dire addio ai sogni di gloria. Passano il turno Grondin e Dickson, mentre cade Pachner. 06.37 ORA TOCCA A Sommariva! Con lui il canadese Grondin, l’australiano Dickson e l’austriaco Pachner. 06.36 L’austriaco Dusek vince il suo quarto di finale. Secondo il francese Surget. Eliminati il canadese Bichon e l’australiano Bolton. 06.34 Nella seconda run passano il turno il russo Donskikh e il tedesco Noerl. Fuori il canadese Moffatt e lo spagnolo Eguibar. 06.32 FUORI ALESSANDRO HAEMMERLE! Il tre volte campione del Mondo arriva addirittura quarto. A vincere la batteria è l’australiano Lambert davanti all’olandese De Blois. Fuori anche l’austriaco Lueftner. 06.30 Iniziano ora ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.38 NOOOOOO!! L’azzurro arriva terzo ed è costretto a dire addio ai sogni di gloria. Passano il turno Grondin e Dickson, mentre cade Pachner. 06.37 ORA TOCCA A! Con lui il canadese Grondin, l’australiano Dickson e l’austriaco Pachner. 06.36 L’austriaco Dusek vince il suo quarto di finale. Secondo il francese Surget. Eliminati il canadese Bichon e l’australiano Bolton. 06.34 Nella seconda run passano il turno il russo Donskikh e il tedesco Noerl. Fuori il canadese Moffatt e lo spagnolo Eguibar. 06.32 FUORI ALESSANDRO HAEMMERLE! Il tre volte campione delarriva addirittura quarto. A vincere la batteria è l’australiano Lambert davanti all’olandese De Blois. Fuori anche l’austriaco Lueftner. 06.30 Iniziano ora ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Krasnoyarsk in DIRETTA: Michela Moioli cerca il riscatto - #Snowboardcross… - zazoomblog : LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA: Moioli fuori in semifinale eliminato anche Sommmariva -… -