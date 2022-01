LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 71-80, Serie A basket 2022 in DIRETTA: +9 Segafredo a cinque minuti dal termine (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-86 TRIPLA di Olisevicius, time out Scariolo, la Unahotels prova a rimanere aggrappata alla partita. 78-86 Teodosic pesca sotto canestro Belinelli che riporta Bologna sul +8 con 2’15” da giocare. 78-84 Contropiede Reggiana chiuso da Cinciarini su assist di Thompson. 76-84 2/2 Teodosic. Quarto personale di Diouf, Reggiana in bonus, liberi per Teodosic. 76-82 Piazzato di Cinciarini. 74-82 Altro assist di Teodosic, stavolta per Jaiteh, 4’09” alla sirena finale. 74-80 TRIPLA di Baldi Rossi. 71-80 Assist di Tedosic per l’appoggio a canestro di Alibegovic dal post basso. Time out che arriva dalla panchina di Reggio Emilia. 71-78 Virata di Alibegovic e gancio a bersaglio. 71-76 Canestro di Hopkins dopo il rimbalzo, 5’54” sul cronometro, entrambe le squadre hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-86 TRIPLA di Olisevicius, time out Scariolo, la Unahotels prova a rimanere aggrappata alla partita. 78-86 Teodosic pesca sotto canestro Belinelli che riportasul +8 con 2’15” da giocare. 78-84 Contropiede Reggiana chiuso da Cinciarini su assist di Thompson. 76-84 2/2 Teodosic. Quarto personale di Diouf, Reggiana in bonus, liberi per Teodosic. 76-82 Piazzato di Cinciarini. 74-82 Altro assist di Teodosic, stavolta per Jaiteh, 4’09” alla sirena finale. 74-80 TRIPLA di Baldi Rossi. 71-80 Assist di Tedosic per l’appoggio a canestro di Alibegovic dal post basso. Time out che arriva dalla panchina di. 71-78 Virata di Alibegovic e gancio a bersaglio. 71-76 Canestro di Hopkins dopo il rimbalzo, 5’54” sul cronometro, entrambe le squadre hanno ...

