“Cuffaro non attaccò Falcone”. Il video dal titolo “Cuffaro aggredisce Falcone” è un fake (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - C'è un video che gira in rete e costituisce un pericoloso inciampo per chiunque, anche per i più attenti osservatori. Questo video è relativo alla celeberrima staffetta televisiva di Samarcanda e Maurizio Costanzo Show del 26 settembre 1991, che seguiva l'omicidio del coraggiosissimo imprenditore Libero Grassi, al quale dobbiamo la ribellione al racket in Sicilia. Durante quella trasmissione, che ebbe il merito di denunciare con forza la violenza mafiosa, venne mostrata un'intervista al sedicente pentito Rosario Spatola, che accusò l'ex ministro Mannino di vicinanza alle cosche. Nel corso della stessa trasmissione il magistrato Giovanni Falcone fu costretto a difendersi dall'attacco di alcuni partecipanti che lo avversavano per aver accettato il ruolo assegnatogli dall'allora ministro Claudio Martelli (ovvero ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - C'è unche gira in rete e costituisce un pericoloso inciampo per chiunque, anche per i più attenti osservatori. Questoè relativo alla celeberrima staffetta televisiva di Samarcanda e Maurizio Costanzo Show del 26 settembre 1991, che seguiva l'omicidio del coraggiosissimo imprenditore Libero Grassi, al quale dobbiamo la ribellione al racket in Sicilia. Durante quella trasmissione, che ebbe il merito di denunciare con forza la violenza mafiosa, venne mostrata un'intervista al sedicente pentito Rosario Spatola, che accusò l'ex ministro Mannino di vicinanza alle cosche. Nel corso della stessa trasmissione il magistrato Giovannifu costretto a difendersi dall'attacco di alcuni partecipanti che lo avversavano per aver accettato il ruolo assegnatogli dall'allora ministro Claudio Martelli (ovvero ...

