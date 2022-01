Covid | Galli | “Obbligo vaccinale per gli over 50? Misura tardiva comunicata in modo confuso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) “È successo quello che sta succedendo a moltissime persone, mi sono preso l’infezione. Me la sono presa forse nell’unica settimana in cui non ho visto pazienti. Credo mi sia capitato in una cena di fine anno di otto persone compreso me e mia moglie, tutti tri vaccinati”. È il racconto che ha fatto il virologo Massimo, risultato positivo alla variante Omicron. “Siamo di fronte a una variante in grado di diffondere su persone che hanno più di una vaccinazione; questo non è uno spot contro la vaccinazione. Lasciamo agli imbecilli attaccare la vaccinazione. La vaccinazione in questo momento è il nostro unico presidio, certamente per il fatto di non andare all’altro mondo per uno come me, se non avessi la tripla vaccinazione è altamente verosimile che l’andamento della mia malattia sarebbe stata ben diverso rispetto a quello che ho avuto....