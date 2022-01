Verissimo | gli ospiti di sabato 8 gennaio | salotto d’élite per Silvia Toffanin

(Di sabato 8 gennaio 2022), oggi pomeriggio in onda su canale 5, vi sveliamo le anticipazioni e i nomi degliintervistati da. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 8 gennaio 2022 - #Verissimo #ospiti… - GenteVipNews : Tutti gli ospiti a «Verissimo» nel week end 8-9 gennaio 2022 - Claudio52330251 : @cartadiroma @valigiablu Verissimo !!!! Gli stranieri senza permesso di soggiorno (ovvero privi del diritto di star… - Fede6791 : @PaoloZoccoli Verissimo….i miei genitori gli preparavano una cassetta dì mele….che ricordi….?? - Saimon194 : RT @TvCircle1: Torna su #Canale5 Silvia Toffanin. A '#Verissimo',tra gli ospiti odierni: #NataliaTitova e #MassimilianoRosolino; #SaraRicci… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo gli

Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del 2022 di "": per la prima volta in studio la grande storia d'amore di Eva Grimaldi e l'attivista Imma Battaglia, il racconto di vita di ...Sara Ricci ospite diparla di Paolo Calissano Andrà in onda proprio oggi, sabato 8 gennaio 2022, la prima puntata dell'anno di. E traospiti della puntata anche l'attrice ...Sabato 8 e domenica 9 gennaio, alle ore 16.30, torna dopo la pausa natalizia, l’appuntamento con “Verissimo”. Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin ci saranno: Salvatore Esposito, il talen ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, dirigente e osservatore: "Io e Spalletti ci siamo fatti gli auguri di Natale, poi non l'ho più sentito. Questo C ...