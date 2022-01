Tali e Quali: debutta l’esercito dei nip di Carlo Conti. Quarto giudice Biagio Izzo, ospiti i Gemelli di Guidonia (Di sabato 8 gennaio 2022) Carlo Conti Carlo Conti e l’intera squadra di Tale e Quale Show, forti del grande successo dell’ultima edizione del programma Endemol Shine ltaly, diventano protagonisti del sabato sera di Rai 1 con la versione nip: Tali e Quali andrà in onda da questa sera alle 21.25 per quattro settimane, a differenza dell’esperimento fatto nel 2019, che si consumò nell’arco di una sola serata. Tra i selezionati attraverso video inviati sul web e provini fatti a distanza, una parrucchiera identica a Mina, un geometra che sembra il sosia di Vasco Rossi, cover band di studenti somiglianti ai Beatles o agli Abba, e ancora idraulici, professoresse, camerieri, infermiere e baristi che ricordano star della musica presente e passata. In ogni puntata ci saranno undici concorrenti sempre nuovi, ognuna avrà ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 gennaio 2022)e l’intera squadra di Tale e Quale Show, forti del grande successo dell’ultima edizione del programma Endemol Shine ltaly, diventano protagonisti del sabato sera di Rai 1 con la versione nip:andrà in onda da questa sera alle 21.25 per quattro settimane, a differenza dell’esperimento fatto nel 2019, che si consumò nell’arco di una sola serata. Tra i selezionati attraverso video inviati sul web e provini fatti a distanza, una parrucchiera identica a Mina, un geometra che sembra il sosia di Vasco Rossi, cover band di studenti somiglianti ai Beatles o agli Abba, e ancora idraulici, professoresse, camerieri, infermiere e baristi che ricordano star della musica presente e passata. In ogni puntata ci saranno undici concorrenti sempre nuovi, ognuna avrà ...

