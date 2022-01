Sinead O' Connor | morto il figlio 17enne L' addio su Twitter | Stai in pace

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tragico lutto nel per la cantante irlandeseO': èinfatti, a soli 17 anni , ilShane. A darne la notizia è stata la stessa artista, 55 anni, nota specialmente per il suo ...

Tragico lutto nel per la cantante irlandeseO': è morto infatti, a soli 17 anni , il figlio Shane. A darne la notizia è stata la stessa artista, 55 anni, nota specialmente per il suo singolo 'Nothing Compares 2 U' del 1990, ...E' morto il figlio 17enne diO', scomparso due giorni fa. Lo ha reso noto la cantante 55enne su Instagram, scrivendo che Shane - il suo terzo figlio, avuto dal musicista Dónal Lunny - 'ha deciso di porre fine alla ...Il giovane, figlio della cantante irlandese e di Donal Lunny, è morto due giorni dopo la denuncia della sua scomparsa ...“Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio. My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shan ...