Palù | «Vaccinazione universale? La protezione migliore | ma i farmaci vanno aggiornati contro le varianti»

(Di sabato 8 gennaio 2022) «Con le tecnologie a nostra disposizione prevedo un futuro caratterizzato da compostisulleche preoccupano, uno scudo molto forte, somministrabili a scadenza stagionale non ravvicinata».

Advertising

GinoGinigino156 : @BalliFrancesco @borghi_claudio @ElGuappo6 @istsupsan Morti per le quali non è stato possibile stabilire una causa… -

Ultime Notizie dalla rete : Palù Vaccinazione

L'HuffPost

Professor, virologo del comitato tecnico scientifico e presidente del cda dell'agenzia del ... Resta fondamentale implementare la somministrazione di terze dosi, sostenere la......di gregge con la soladei responsabili. Ciò che sta accadendo in questi giorni, però, dovrebbe far comprendere a chiare lettere che l'immunità di gregge non si può raggiungere., uno ...