Meteo Metrocittà | possibili nevicate domenica 9 gennaio

Advertising

FirenzePost : Meteo Metrocittà: possibili nevicate domani 9 gennaio - Agipress : AGIPRESS - FIRENZE: #Meteo, domenica 9 gennaio possibilità di nevicate in Metrocittà #Firenze #Neve - GazzChianti : FIRENZE - Meteo, domenica 9 gennaio con possibilità di nevicate in Metrocittà Firenze. Ad esclusione del Valdarno I… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Metrocittà

Firenze Post

Mezzi spalaneve con tecnici dellasono attivi per garantire la percorrenza della ...neve e ghiaccio in Sardegna La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni...Sono due le allertedovute alla forte perturbazione che interesserà tutta la Toscana con conseguente codice giallo per il rischio idrogeologico per i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema,...