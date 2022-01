Mattia Binotto | “Nel 2022 molta innovazione”

(Di sabato 8 gennaio 2022)ha parlato ai microfoni di crash.net della prossima stagione. Il TP della Ferrari ha infatti parlato delle prospettiva dell’annata che verrà, soprattutto in considerazione di diversi cambiamenti. Già qualche giorno fa si era parlato di alcune innovazioni nel motore della prossima Ferrari, per renderla maggiormente competitiva dopo le ultime stagioni senza successo. Il comparto motore ha visto degli aggiornamenti, soprattutto rispetto alla parte ibrida. Leclerc e Sainz Jr proveranno il prossimo anno a invertire il trend delle ultime annate. Il cambio dei regolamenti porterà tutte le case automobilistiche ad apportare delle modifiche, ridefinendo completamente per certi versi le gerarchie nella competizione. Le parole diEcco le parole di...

A tal proposito il TP della Ferrariha ammesso come la prossima vettura e con essa anche il comparto motore, il cui ibrido aggiornato è stato portato in pista nelle ultime gare del ...Anchesta già ragionando sulla questione, ben conscio che il potere contrattuale del nativo di Madrid è cresciuto e non sarà semplicissimo raggiungere ad un accordo. "Vorrei sedermi al ...Ma davvero c’era qualcuno che dubitava delle qualità di Carlos Sainz? Annunciato dalla Ferrari ancora prima che scattasse la stagione 2020 per sostituire nel 2021 Sebastian Vettel, ...Penso che abbiamo composto la migliore coppia in F1 e sono abbastanza contento di ciò che Carlos ha fatto in questa stagione. Siamo ormai entrati ufficialmente nel 2022 e anche la Formula Uno inizia a ...