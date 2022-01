MARA VENIER: COSA CONSIGLIO AL PUBBLICO CHE MI SEGUE? VACCINATEVI, LA VITA È PREZIOSA (Di sabato 8 gennaio 2022) Non è solo l’indiscussa signora della domenica, la zia d’Italia, ma è anche una grande dispensatrice di belle lezioni di VITA. Proprio in queste ore, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Gente, che le dedica la copertina, MARA VENIER si racconta e spiega il suo CONSIGLIO agli italiani: VACCINATEVI, la VITA è PREZIOSA! Un nuovo anno, il terzo segnato dal Covid, che inizia con la speranza che più prima che poi si possa tornare alla normalità. “Voglio tornare ad abbracciare le persone alle quali tengo, voglio stringere le mani quando incontro qualcuno per strada che mi vuole salutare con affetto”, sottolinea MARA. Una pandemia che continua a “mettere tutto a soqquadro, salute, vite e anime” rimarca la padrona di casa di Domenica In. Siamo ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 gennaio 2022) Non è solo l’indiscussa signora della domenica, la zia d’Italia, ma è anche una grande dispensatrice di belle lezioni di. Proprio in queste ore, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Gente, che le dedica la copertina,si racconta e spiega il suoagli italiani:, la! Un nuovo anno, il terzo segnato dal Covid, che inizia con la speranza che più prima che poi si possa tornare alla normalità. “Voglio tornare ad abbracciare le persone alle quali tengo, voglio stringere le mani quando incontro qualcuno per strada che mi vuole salutare con affetto”, sottolinea. Una pandemia che continua a “mettere tutto a soqquadro, salute, vite e anime” rimarca la padrona di casa di Domenica In. Siamo ...

