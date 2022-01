Lukaku ritrova il sorriso: gol col Chelsea in FA Cup (Di sabato 8 gennaio 2022) Torna a sorridere Romelu Lukaku che ritrova la via del gol e aiuta il Chelsea a conquistare il passaggio di turno in FA Cup Prima la tormenta poi il sereno. Romelu Lukaku, dopo tutte le voci scaturite dalla contestata intervista a Sky Sport, ha ritrovato il sorriso. Il belga, durante la partita di FA Cup contro il Chesterfield, è tornato al gol. La sua rete ha contribuito al 5 a 1 finale con cui il Chelsea ha passato il turno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Torna a sorridere Romeluchela via del gol e aiuta ila conquistare il passaggio di turno in FA Cup Prima la tormenta poi il sereno. Romelu, dopo tutte le voci scaturite dalla contestata intervista a Sky Sport, hato il. Il belga, durante la partita di FA Cup contro il Chesterfield, è tornato al gol. La sua rete ha contribuito al 5 a 1 finale con cui ilha passato il turno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

