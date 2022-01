Lory Del Santo ha avuto una sorpresa a Back to school: qual è? (Di sabato 8 gennaio 2022) Lory Del Santo parteciperà al nuovo programma Back to school (Italia1 ) presentato da Nicola Favino. La prima puntata è andata pochi giorni fa con grande successo da parte del pubblico. Nelle prossime parteciperanno insieme Lory Del Santo e Antonella Elia. L’attrice e regista italiana ha dichiarato in un’intervista al settimanale Nuovo che la collega Elia l’ha veramente stupita durante la registrazione. Cos’ha visto Lory Del Santo nella puntata di Back to school? Lory Del Santo ha dichiarato di essere “rimasta senza parole” perché Antonella Elia non sapeva rispondere alla seguente domanda: Quante facce ha un cubo? Il giornalista ha spezzato una lancia in favore della showgirl ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 8 gennaio 2022)Delparteciperà al nuovo programmato(Italia1 ) presentato da Nicola Favino. La prima puntata è andata pochi giorni fa con grande successo da parte del pubblico. Nelle prossime parteciperanno insiemeDele Antonella Elia. L’attrice e regista italiana ha dichiarato in un’intervista al settimanale Nuovo che la collega Elia l’ha veramente stupita durante la registrazione. Cos’ha vistoDelnella puntata ditoDelha dichiarato di essere “rimasta senza parole” perché Antonella Elia non sapeva rispondere alla seguente domanda: Quante facce ha un cubo? Il giornalista ha spezzato una lancia in favore della showgirl ...

