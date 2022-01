LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Grenier al comando davanti a Gut-Behrami, fra poco Bassino! (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.20 Perde tanto a causa di un errore all’inizio del muro Gisin: la svizzera è sesta a nove decimi da Grenier. Anche la brutta notizia della caduta del fidanzato De Aliprandini non è stata favorevole per l’elvetica. 13.19 Parte forte Gisin che guadagna sei centesimi nella prima parte: 19 di vantaggio. 13.18 Fa tantissima fatica Ana Bucik dopo l’errore in mezzo alla pista: 99 centesimi di ritardo e sesta posizione per la sciatrice di casa. 13.16 BRAVISSIMA Grenier! La canadese parte all’attacco e va in progressione: prima posizione con 53 centesimi di vantaggio su Gut-Behrami, mantenendo il vantaggio accumulato nella prima manche. 13.14 Prima piazza ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.20 Perde tanto a causa di un errore all’inizio del muro Gisin: la svizzera è sesta a nove decimi da. Anche la brutta notizia della caduta del fidanzato De Aliprandini non è stata favorevole per l’elvetica. 13.19 Parte forte Gisin che guadagna sei centesimi nella prima parte: 19 di vantaggio. 13.18 Fa tantissima fatica Ana Bucik dopo l’errore in mezzo alla pista: 99 centesimi di ritardo e sesta posizione per la sciatrice di casa. 13.16 BRAVISSIMA! La canadese parte all’attacco e va in progressione: prima posizione con 53 centesimi di vantaggio su Gut-, mantenendo il vantaggio accumulato nella prima manche. 13.14 Prima piazza ...

