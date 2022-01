Finale Anisimova-Sasnovich in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Melbourne 2 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Amanda Anisimova e Aliaksandra Sasnovich sono le finaliste del Wta 250 di Melbourne 2 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La giocatrice americano ha travolto la terza forza del seeding, Daria Kasatkina. In Finale, però, non sarà derby a stelle e strisce in quanto Li è stata sconfitta in tre set da Sasnovich. La Finale andrà in scena oggi domenica 9 gennaio, non prima delle ore 05.00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Amandae Aliaksandrasono le finaliste del Wta 250 di2 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La giocatrice americano ha travolto la terza forza del seeding, Daria Kasatkina. In, però, non sarà derby a stelle e strisce in quanto Li è stata sconfitta in tre set da. Laandrà in scenadomenica 9 gennaio, non prima delle ore 05.00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ...

Advertising

SuperTennisTv : ???? A Melbourne 1 sarà Halep Kudermetova la finale! Osaka si ritira prima di scendere in campo, Halep batte Zheng… - sportface2016 : #Tennis, #Halep e #Anisimova in finale ai #WTAMelbourne 1 e 2. #Rybakina ok al #WTAAdelaide -