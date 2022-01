Covid oggi Toscana, 15.892 contagi: bollettino 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 15.892 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. 75.252 i test effettuati, di cui 17.526 tamponi molecolari e 57.726 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 21,12% (79,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 7.376.790. Ad anticipare i dati su Telegram è il governatore della Regione, Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 15.892 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 8. 75.252 i test effettuati, di cui 17.526 tamponi molecolari e 57.726 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 21,12% (79,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 7.376.790. Ad anticipare i dati su Telegram è il governatore della Regione, Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Adnkronos : #Covid, nelle Filippine arresto per non vaccinati che escono da casa. L'ordine del presidente Duterte. - CirianiCarlo : RT @postofisso2012: Oggi mi è successa una cosa incredibile: ho parlato con una persona di una cosa che non c'entra niente con il covid. - BarioniGloria : RT @GavinoSanna1967: Tutte notizie main stream ultime 24h: - In Africa nessuna strage; - Europa est quella messa meglio; - Virostar superva… -