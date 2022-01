Covid, Iss: “I non vaccinati finiscono in terapia intensiva 25,6 volte di più di chi ha il booster. Omicron quintuplica il rischio di reinfezione” (Di sabato 8 gennaio 2022) I ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 sono 25,6 volte di più tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati con tre dosi. A dirlo è l’ultimo aggiornamento (al 5 gennaio) del report esteso sull’epidemia in Italia pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), specificando l’incidenza dei pazienti in rianimazione sulle diverse categorie di immunizzati: tra i non vaccinati è pari a 23,1 ogni 100mila abitanti, dato che crolla a 1,5 già tra i vaccinati da oltre 120 giorni, per scendere ulteriormente a 1 per i vaccinati da meno di 120 giorni e a 0,9 per chi ha ricevuto la dose booster. Il documento fotografa le dimensioni della quarta ondata: nelle due settimane dal 20 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, riporta, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) I ricoveri inper-19 sono 25,6di più tra i nonrispetto aicon tre dosi. A dirlo è l’ultimo aggiornamento (al 5 gennaio) del report esteso sull’epidemia in Italia pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), specificando l’incidenza dei pazienti in rianimazione sulle diverse categorie di immunizzati: tra i nonè pari a 23,1 ogni 100mila abitanti, dato che crolla a 1,5 già tra ida oltre 120 giorni, per scendere ulteriormente a 1 per ida meno di 120 giorni e a 0,9 per chi ha ricevuto la dose. Il documento fotografa le dimensioni della quarta ondata: nelle due settimane dal 20 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, riporta, sono ...

