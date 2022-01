Covid, altri 4.858 positivi in Bergamasca e 66 vittime in Lombardia (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 4.858 i positivi al Covid-19 registrati sabato 8 gennaio in provincia di Bergamo, 48.108 in Lombardia a fronte di 236.276 tamponi, con un tasso di positività del 20,6% circa. Sul fronte degli ospedali, a livello regionale si segnalano 237 ricoverati (+3) in terapia intensiva, mentre sono 2.607 (-17) le persone in cura negli altri reparti. In totale, si registrano altri 66 decessi. Per quanto riguarda le altre province, sono 14.993 i nuovi casi a Milano, 6.444 a Brescia, 3.988 a Varese, 4.342 a Monza, 2.763 a Como, 2.729 a Pavia, 1.928 a Mantova, 1.720 a Cremona, 1.585 a Lecco, 1.027 a Lodi e 679 a Sondrio Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 4.858 ial-19 registrati sabato 8 gennaio in provincia di Bergamo, 48.108 ina fronte di 236.276 tamponi, con un tasso dità del 20,6% circa. Sul fronte degli ospedali, a livello regionale si segnalano 237 ricoverati (+3) in terapia intensiva, mentre sono 2.607 (-17) le persone in cura neglireparti. In totale, si registrano66 decessi. Per quanto riguarda le altre province, sono 14.993 i nuovi casi a Milano, 6.444 a Brescia, 3.988 a Varese, 4.342 a Monza, 2.763 a Como, 2.729 a Pavia, 1.928 a Mantova, 1.720 a Cremona, 1.585 a Lecco, 1.027 a Lodi e 679 a Sondrio

