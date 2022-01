ATP Cup 2022, la finale tra Spagna e Canada: solidità contro talento, due Nazionali agli antipodi (Di sabato 8 gennaio 2022) Saranno Spagna e Canada le due pretendenti al trono della ATP Cup 2022. Una finale difficile da pronosticare all’inizio della settimana, poiché le due Nazionali non erano tra le favorite della vigilia quando sono stati stilati i raggruppamenti. Ma nel tennis, lo sport del diavolo, non conta niente quel che si dice al di fuori del rettangolo di gioco: sono le partite a decidere il destino dei tornei. Quando si parlava di Spagna, l’aggettivo che più le si addiceva era ‘solida’. Mancavano i picchi di talento, rappresentati da Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, ma gli iberici potevano contare su un duo di singolaristi molto esperto composto da Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut: non è un caso che il cammino spagnolo si sia basato soprattutto sulla costanza di questi ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Sarannole due pretendenti al trono della ATP Cup. Unadifficile da pronosticare all’inizio della settimana, poiché le duenon erano tra le favorite della vigilia quando sono stati stilati i raggruppamenti. Ma nel tennis, lo sport del diavolo, non conta niente quel che si dice al di fuori del rettangolo di gioco: sono le partite a decidere il destino dei tornei. Quando si parlava di, l’aggettivo che più le si addiceva era ‘solida’. Mancavano i picchi di, rappresentati da Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, ma gli iberici potevano contare su un duo di singolaristi molto esperto composto da Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut: non è un caso che il cammino spagnolo si sia basato soprattutto sulla costanza di questi ...

