Amanda Lear ricoverata (Di sabato 8 gennaio 2022) Amanda Lear è stata ricoverata per una operazione. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un post condiviso su Instagram, in cui si mostra sorridente subito dopo l'intervento cardiochirurgico. Fotografia che ha risollevato... Leggi su today (Di sabato 8 gennaio 2022)è stataper una operazione. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un post condiviso su Instagram, in cui si mostra sorridente subito dopo l'intervento cardiochirurgico. Fotografia che ha risollevato...

VitaDiLeoG : Amanda Lear che si è operata al cuore e sta bene è la notizia che serviva oggi, sono molto più tranquillo ora che lo so - runner_me_ : @teoxandra non direi fallimentare, il giorno dopo sembravi amanda lear - borraccino_ : @SalvoImprevist @Antonio79B Me lo ricordo. Pippo in smoking nonostante il contesto. Mi ricordo anche l'annata con o… - infoitscienza : A “Caduta Libera” nei look più iconici di Amanda Lear - sergiomarcoc : #CadutaLibera chiude al 12,5% e con un parterre di ospiti... da Malgioglio ai Gemelli di Guidonia, passando da Ama… -

Ultime Notizie dalla rete : Amanda Lear Canale 5, Gerry Scotti conduce 'Caduta libera Campionissimi' Ospiti della serata: Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia e Raul Cremona. Al termine della puntata verrà eletto il "Campionissimo 2021 di Caduta Libera".

Amanda Lear, quando l'ambiguità è la chiave del... Io Donna Caduta Libera, il Campionissimo è il bresciano Christian Fregoni Serata trionfale per i nostri colori: l’ultima sfida è stata il derby con Nicolò Scalfi Unico neo «I Dieci Passi» ...

