Traffico Roma del 07-01-2022 ore 16 | 30

confintesapa : RT @GDS_it: Il presidente della Regione Nello Musumeci chiede un collegamento diretto fra le due autostrade di Palermo, la Palermo-Mazara e… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Piazza Montecastrilli ?????? Traffico rallentato all'altezza di Via Lugnano in Teverina ???? Ri… - Roma_H_24 : Quando viale Regina Elena scoprì il traffico: lo straordinario scatto d'epoca - - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Orvieto (Km 451,4) e A1 Svin… - gioalbarosa : @EFaggeta Forse nella trasferta dalla faggeta al mare, hai evitato centri urbani o, addirittura, città metropolitan… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

... divieto di transito lato nord - est - sud con deviazione delproveniente da Via della Stazione Vecchia in direzione Viacon senso unico alternato in Viale Risorgimento. E' invece ...... monta la rabbia: "Servono chiarimenti da" Partenza tiepida per i saldi invernali, poche code ... tra parcheggi pieni, code e disagi per ilNote sull'autore RedazioneIl 40enne spacciava crack e cocaina a bordo di un motociclo elettrico. È stato arrestato in flagranza di reato e si trova ora agli arresti domiciliari.Il capogruppo Marco Possanzini ha fatto sapere di aver chiesto a Città Metropolitana d'intervenire per segnalare, almeno, il pericolo ...