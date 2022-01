Scuola, i presidi: “Dad fino a fine mese”. La replica di Bianchi: "Nessun rinvio, lezioni in presenza e sicurezza" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pressing dei presidi sul governo per rinviare di due settimane il ritorno in presenza a Scuola. Il 10 gennaio è alle porte e i dirigenti scolastici marcano sempre più stretto l’esecutivo che al momento... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pressing deisul governo per rinviare di due settimane il ritorno in. Il 10 gennaio è alle porte e i dirigenti scolastici marcano sempre più stretto l’esecutivo che al momento...

Advertising

fattoquotidiano : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - alexbarbera : Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garan… - Agenzia_Ansa : Scuola: presidi, non è una cattiva idea due o tre settimane di Dad a fronte di un piano effettivo 'con obiettivi da… - ilCittadinoLodi : COVID E SCUOLA I presidi: «Così il rientro è ingestibile». Chieste almeno due settimane di Dad - lc71488535 : RT @fattoquotidiano: #Scuola, 2mila dirigenti contro Draghi e Bianchi: “Timori per escalation assenze prof” @alexcorlazzoli -