Ricordate Suor Cristina di The Voice of Italy? Oggi è un’altra persona grazie a LUI | “Mi sono sposata…”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Orsolina più famosa d’Italia, come sappiamo, aveva affascinato i coach del talent del talent di Rai 2. Ecco cosa sta facendo ai giorni nostri., come molti telespettatori pos… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Vi ricordate di Suor Cristina? Ha preso una scelta drastica: nessuno se lo sarebbe aspettato -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Suor

Da allora ha iniziato una prestigiosa carriera musicale e [?] L'articolo VidiCristina? Ha preso una scelta drastica: nessuno se lo sarebbe aspettato è apparso nella sua versione ...... famosissima attrice italiana che interpretaAngela , la protagonista della fiction targata ... spunta un retroscena incredibile sulla fiction: accadde nel 2011,? Ci dispiace molto per il ...Eppure è proprio ciò che è accaduto a Suor Cristina Scuccia, che all’epoca scelse di gareggiare nella squadra di J-Ax. Suor Cristina, la tentazione a cui non ha saputo resistere: “mi sono dovuta purif ...La suora è divenuta famosa grazie alla partecipazione alla seconda edizione del talent show “The Voice of Italy“. L’ex vincitrice di “The Voice of Italy” ha preso una scelta drastica: nessuno se lo sa ...