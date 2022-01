Proteste in Kazakistan: 26 manifestanti uccisi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le Proteste in Kazakistan hanno avuto un risvolto tragico: 26 sono le persone rimaste uccise durante gli scontri con le forze di polizia Kazake. (Photo by Oleg Nikishin/Getty Images)26 manifestanti sono stati uccisi dalle forze Kazake durante gli scontri, oltre 3000 sono invece state arrestate. È questo il bilancio riportato dallo stesso ministero degli interni del Kazakistan, che ha definito i fatti come “operazione anti-terrorismo”. Altre 18 persone sono state ferite. Le autorità kazake hanno nelle scorse ore, come spiega Rai News, comunicato ai media la morte di 18 agenti della polizia. Inoltre, spiega il governo, sono stati creati “70 posti di blocco”. L’esecutivo del Kazakistan con il suo presidente Kasym Jomart Tokayev. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Leinhanno avuto un risvolto tragico: 26 sono le persone rimaste uccise durante gli scontri con le forze di polizia Kazake. (Photo by Oleg Nikishin/Getty Images)26sono statidalle forze Kazake durante gli scontri, oltre 3000 sono invece state arrestate. È questo il bilancio riportato dallo stesso ministero degli interni del, che ha definito i fatti come “operazione anti-terrorismo”. Altre 18 persone sono state ferite. Le autorità kazake hanno nelle scorse ore, come spiega Rai News, comunicato ai media la morte di 18 agenti della polizia. Inoltre, spiega il governo, sono stati creati “70 posti di blocco”. L’esecutivo delcon il suo presidente Kasym Jomart Tokayev. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E ...

