[PC] Gods Will Fall è disponibile gratuitamente su Epic Games Store (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Epic Games Store ha regalato un gioco al giorno durante le vacanze di Natale, ma ora che sono giunte al termine la piattaforma ha ripreso la sua promozione di giochi gratis settimanali . Ecco perché già da ieri giovedì 6 dicembre, possiamo ottenere a costo zero il mitologico roguelike Gods Will Fall , che sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma PC fino al 13 gennaio alle 17:00 Gods Will Fall è stato originariamente pubblicato nel gennaio 2021 e oltre ai computer è disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta di un’opera dello studio britannico Clever Beans , responsabile della collezione Wipeout Omega e di When Vikings Attack! . Solitamente ha un prezzo ... Leggi su gamesandconsoles (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ha regalato un gioco al giorno durante le vacanze di Natale, ma ora che sono giunte al termine la piattaforma ha ripreso la sua promozione di giochi gratis settimanali . Ecco perché già da ieri giovedì 6 dicembre, possiamo ottenere a costo zero il mitologico roguelike, che saràsulla piattaforma PC fino al 13 gennaio alle 17:00è stato originariamente pubblicato nel gennaio 2021 e oltre ai computer èanche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta di un’opera dello studio britannico Clever Beans , responsabile della collezione Wipeout Omega e di When Vikings Attack! . Solitamente ha un prezzo ...

