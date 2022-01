Milan femminile, Ganz: “Contro la Juventus dovremo dare il massimo” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della finale Contro la Juve Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Maurizio, allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della finalela Juve

Advertising

FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - ColucciLc : RT @FIGCfemminile: ..quando si dice ‘??s?? ???? ??????’ ?? ?? Juventus - Milan ?? Benito Stirpe, Frosinone ?? 8/1/21 14:30 ?? @TIM_vision e @La… - PianetaMilan : @acmilan femminile, #Ganz : 'Contro la #Juventus dovremo dare il massimo' #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Ganz: 'Siamo il Milan, dobbiamo dare il massimo. La Juve ti mette in difficoltà': Intervenuto in conferenza stampa… - micmanigrassi88 : RT @FIGCfemminile: ..quando si dice ‘??s?? ???? ??????’ ?? ?? Juventus - Milan ?? Benito Stirpe, Frosinone ?? 8/1/21 14:30 ?? @TIM_vision e @La… -