Medie ed Elementari chiuse in Campania, ma il Governo... si oppone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Governo è intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di tenere chiuse le scuole Medie ed Elementari. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per l'... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè intenzionato a impugnare la decisione del presidente dellaVincenzo De Luca di tenerele scuoleed. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per l'...

HuffPostItalia : De Luca non riapre scuole elementari e medie: 'Chiuse tutto gennaio' - ciropellegrino : ?? #DeLuca: in questa condizione è irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio e non apriremo le #scuole medie e… - rtl1025 : ??? E' irresponsabile aprile le #scuole il #10gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le element… - AnginaPectorum : RT @la_kuzzo: Il governo è pronto a impugnare l’ordinanza di chiusura delle scuole elementari e medie in Campania #Covid #scuola - allegriano93 : RT @la_kuzzo: Il governo è pronto a impugnare l’ordinanza di chiusura delle scuole elementari e medie in Campania #Covid #scuola -