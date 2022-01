Luca Ward racconta la malattia della figlia | ' Soffre della sindrome di Marfan'

Advertising

Luca Ward ha raccontato in tv per la seconda volta la malattia della secondogenita che soffre di una sindrome nota come sindrome di Marfan, una patologia che colpisce il tessuto connettivo, avuta dalla moglie Giada Desideri.