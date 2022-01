La proprietaria è fuori città, loro le occupano casa: denunciati 2 stranieri (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ancora occupazioni abusive, ancora chi approfitta dell’assenza dei proprietari per appropriarsi di quelle quattro mura. Come se fosse la normalità, quasi un diritto. Questa volta è successo a Nerola, dove i Carabinieri, su segnalazione di alcuni vicini di casa, sono intervenuti in una palazzina nei pressi del centro cittadino per una presunta occupazione da parte di due soggetti stranieri. Da presunta a reale perché in effetti i due si erano ‘insediati’ in quell’abitazione. E, come se non bastasse, avevano addirittura cambiato il nottolino della porta d’ingresso. Nerola, la proprietaria di casa non c’è e loro occupano casa I due hanno approfittato dell’assenza della proprietaria, che era fuori per le vacanze natalizie. Hanno cambiato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ancora occupazioni abusive, ancora chi approfitta dell’assenza dei proprietari per appropriarsi di quelle quattro mura. Come se fosse la normalità, quasi un diritto. Questa volta è successo a Nerola, dove i Carabinieri, su segnalazione di alcuni vicini di, sono intervenuti in una palazzina nei pressi del centro cittadino per una presunta occupazione da parte di due soggetti. Da presunta a reale perché in effetti i due si erano ‘insediati’ in quell’abitazione. E, come se non bastasse, avevano addirittura cambiato il nottolino della porta d’ingresso. Nerola, ladinon c’è eI due hanno approfittato dell’assenza della, che eraper le vacanze natalizie. Hanno cambiato ...

