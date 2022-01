Juve Napoli, ecco perché sono scesi in campo i tre giocatori in quarantena (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il tira e molla sulla partita Juventus Napoli di ieri è andato avanti per tutta la giornata, tra colpi di scena annunciati e solo ipotizzati. Uno dei temi che hanno fatto più discutere è stata la scelta del Napoli di mandare in campo tre giocatori (Rrahmani, Lobotka e Zielinski) nonostante la ASL competente per territorio avesse disposto la loro messa in quarantena; qualcuno ha gridato allo scandalo, ipotizzando una violazione delle regole di sicurezza. Il Napoli, in realtà, non ha fatto questa scelta al buio, ma si è avvalso delle indicazioni contenute in una circolare emanata il 18 giugno del 2020 dal Ministero della Salute e mai revocata (conforme a quanto previsto dal protocollo federale per la gestione dei casi di contatto stretto). Tale circolare ricorda ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il tira e molla sulla partitantusdi ieri è andato avanti per tutta la giornata, tra colpi di scena annunciati e solo ipotizzati. Uno dei temi che hanno fatto più discutere è stata la scelta deldi mandare intre(Rrahmani, Lobotka e Zielinski) nonostante la ASL competente per territorio avesse disposto la loro messa in; qualcuno ha gridato allo scandalo, ipotizzando una violazione delle regole di sicurezza. Il, in realtà, non ha fatto questa scelta al buio, ma si è avvalso delle indicazioni contenute in una circolare emanata il 18 giugno del 2020 dal Ministero della Salute e mai revocata (conforme a quanto previsto dal protocollo federale per la gestione dei casi di contatto stretto). Tale circolare ricorda ...

