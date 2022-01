Inter, Steven Zhang atteso oggi a Milano: non dovrà fare quarantena (Di venerdì 7 gennaio 2022) Steven Zhang è atteso a Milano già a partire dalla giornata odierna. Il presidente dell’Inter non dovrà osservare alcuna quarantena provenendo dagli Stati Uniti. L’intento è quello di seguire la squadra sia nel prossimo match di Serie A contro la Lazio sia in quello di Supercoppa contro la Juventus. Tante anche le situazioni da mettere a punto. Una su tutte il rinnovo di Brozovic ma anche la discussione sui prolungamenti della dirigenza e il rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro con Goldman Sachs. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022)già a partire dalla giornata odierna. Il presidente dell’nonosservare alcunaprovenendo dagli Stati Uniti. L’intento è quello di seguire la squadra sia nel prossimo match di Serie A contro la Lazio sia in quello di Supercoppa contro la Juventus. Tante anche le situazioni da mettere a punto. Una su tutte il rinnovo di Brozovic ma anche la discussione sui prolungamenti della dirigenza e il rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro con Goldman Sachs. SportFace.

