Highlights e gol Swindon-Manchester City 1-4 | FA Cup 2021 2022 VIDEO

I VIDEO Highlights e tutti i gol di Swindon-Manchester City, sfida valevole per il terzo turno della FA Cup 2021/2022. Partita a senso unico al County Ground di Swindon: gli uomini di Pep Guardiola passano subito in vantaggio con il gol di Bernardo Silva (14') e chiudono il primo tempo sul 2-0 con il raddoppio di Gabriel Jesus (28'). Nella ripresa i Citiziens vanno a segno anche con Gundogan (59'), poi Gabriel Jesus si fa parare un rigore (62') e i padroni di casa smuovono il punteggio con McKirdy (78'). Quest'ultimo però non basta ai padroni di casa e il City trova il gol anche con Cole Palmer (82') per il definitivo 1-4 che chiude la partita. Di seguito le immagini salienti del match. IL RESOCONTO DELLA PARTITA SportFace.

