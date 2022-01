Governo in tilt, 3 dl in 3 settimane: ma per la sinistra il nemico è Djokovic (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tre decreti in tre settimane, Governo in confusione, premier che aspira al Quirinale (e che non si è fatto vedere dagli italiani), partiti della maggioranza divisi, libertà limitate, contagi, che crescono, e imprese in crisi. E l’Ordine dei Medici di Napoli minaccia: “Si rischia il “codice nero”, quando medici dovranno decidere chi curare”. E scienziati, come la prof.ssa Antonella Viola, star dei virologi in tv, costretta, dopo le minacce, a muoversi con la scorta Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tre decreti in trein confusione, premier che aspira al Quirinale (e che non si è fatto vedere dagli italiani), partiti della maggioranza divisi, libertà limitate, contagi, che crescono, e imprese in crisi. E l’Ordine dei Medici di Napoli minaccia: “Si rischia il “codice nero”, quando medici dovranno decidere chi curare”. E scienziati, come la prof.ssa Antonella Viola, star dei virologi in tv, costretta, dopo le minacce, a muoversi con la scorta Segui su affaritaliani.it

