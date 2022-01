Giorgia Palmas da urlo | fisico illegale a bordo piscina | si vede tutto

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Bella, brava e legata al mondo del calcio; andiamo alla scoperta di, la showgirl che fece perdere la testa ad un ex giocatore.Ve lo ricordate, l’ex di Davide Bombardini, l’ex centrocampista che per un breve periodo ha anche vestito la maglia della Roma? Il classe 1974 ha avuto una relazione cone, nel 2008, i due hanno messo al mondo la piccola Sofia. Ma cosa sappiamo della conduttrice televisiva oltre ad essere, come mostrato da ogni suo post su Instagram, una bellissima donna? Andiamo a scoprire qualcosa in più della showgirl, nata nel 1982. Lite Chiesa Cuadrado, Juventus Napoli: succede dima nessuno ha visto, ...

Advertising

Giorgia_Palmas : Buongiorno ? …tempo di tornare a casa ?? con la testa e il cuore pieno pieno di ricordi di questo viaggio formato f… - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Motiongate Dubai - macandy62 : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @apietrafitta… - zugrusina : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @macandy62… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Juve Dipendenza

... la modella compagna dell'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri, per passare al'ex nuotatore Filippo Magnini, volato a Dubai con l'ex velina. Al campione olimpico Gianmarco ...... a entrare negli 'anta' quest'anno sono diversi volti del piccolo e del grande schermo: da Laura Chiatti a Francesco Scianna , daa Eleonora Pedron , passando per l'attore Silvio ...Bella, brava e legata al mondo del calcio; andiamo alla scoperta di Giorgia Palmas, la showgirl che fece perdere la testa ad un ex giocatore.Che sia mare o che sia montagna, i vip italiani non hanno rinunciato alle vacanze di inizio anno . Ed ecco che si fa a gara per scegliere la meta più esclusiva ...