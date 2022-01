GF vip, sorpresa per Soleil Sorge: Dayane Mello torna nella casa (per lei) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al Grande Fratello vip le sorprese non mancano mai. L’ultima novità, che sta già facendo chiacchierare i fan della trasmissione, è il ritorno al reality di una vecchia conoscenza: Dayane Mello. Dopo aver già partecipato all’edizione precedente, infatti, la modella brasiliana farà di nuovo il suo ingresso nella casa, questa volta per fare una sorpresa all’amica Soleil Sorge. I concorrenti, tenuti in isolamento dal mondo esterno da ormai diversi mesi, hanno spesso l’opportunità di poter incontrare – anche se per pochi minuti – amici e parenti durante le puntate settimanali. Questa volta tocca all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una delle personalità più amate di questa edizione del programma, ancora ignara della piacevole visita che riceverà durante la puntata di ... Leggi su diredonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al Grande Fratello vip le sorprese non mancano mai. L’ultima novità, che sta già facendo chiacchierare i fan della trasmissione, è il ritorno al reality di una vecchia conoscenza:. Dopo aver già partecipato all’edizione precedente, infatti, la modella brasiliana farà di nuovo il suo ingresso, questa volta per fare unaall’amica. I concorrenti, tenuti in isolamento dal mondo esterno da ormai diversi mesi, hanno spesso l’opportunità di poter incontrare – anche se per pochi minuti – amici e parenti durante le puntate settimanali. Questa volta tocca all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una delle personalità più amate di questa edizione del programma, ancora ignara della piacevole visita che riceverà durante la puntata di ...

