È morto Totò Matranga, l'ultimo cantastorie di Monreale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Monreale – Questa mattina sui social network è stata resa nota la morte di Totò Matranga, fruttivendolo Monrealese e ultimo cantastorie della città. Aveva 85 anni. L'uomo è deceduto dopo una lunga malattia. Tutti conoscevano Totò Matranga, un simpatico vecchietto sempre disponibile e gentile, che passava le giornate seduto in una sedia posta all'entrata del suo

