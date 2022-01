Dakar 2022, Riyadh-Riyadh: Terranova prevale fra le auto, Sanders vince la tappa delle moto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tanti colpi di scena nella Riyadh-Riyadh, sesta tappa della Dakar 2022. L’argentino Orlando Terranova ha prevalso fra le auto. Nasser Al Attiyah è sempre più leader della classifica generale, al giro di boa. Il qatarino della Toyota ha chiuso al decimo posto, a 6’16” dall’Hunter del vincitore di giornata ma Sebastien Loeb, che era il principale inseguitore di Al Attiyah, è giunto soltanto 28°, a 21’31” da Terranova. Sul podio di giornata, alle spalle dell’argentino, l’Audi di Ekstrom, a 1’06”, e la Toyota di Rajhi, a 1’49”, che ha scavalcato Loeb e adesso è secondo in classifica generale, con un distacco di 50’19” da Al Attiyah. Daniel Sanders ha vinto la tappa delle ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tanti colpi di scena nella, sestadella. L’argentino Orlandoha prevalso fra le. Nasser Al Attiyah è sempre più leader della classifica generale, al giro di boa. Il qatarino della Toyota ha chiuso al decimo posto, a 6’16” dall’Hunter del vincitore di giornata ma Sebastien Loeb, che era il principale inseguitore di Al Attiyah, è giunto soltanto 28°, a 21’31” da. Sul podio di giornata, alle spalle dell’argentino, l’Audi di Ekstrom, a 1’06”, e la Toyota di Rajhi, a 1’49”, che ha scavalcato Loeb e adesso è secondo in classifica generale, con un distacco di 50’19” da Al Attiyah. Danielha vinto la...

