Coronavirus, altre quattro regioni verso il giallo. Sileri: "Ospedali in difficoltà" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vanno verso il passaggio dal bianco al giallo le regioni Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna . Secondo quanto si apprende sarebbero questi i cambi di colore che saranno decisi in queste ore... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vannoil passaggio dal bianco alleAbruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna . Secondo quanto si apprende sarebbero questi i cambi di colore che saranno decisi in queste ore...

Advertising

news_mondo_h24 : Coronavirus in Italia, altre 4 Regioni verso la zona Gialla - StabiaChannel : #Video #Campania - Emergenza Coronavirus, le decisioni di De Luca La diretta social del presidente della Regione.… - giuslillo : @nytimes Il mondo ha superato i 300 milioni di casi noti di #coronavirus. 100 milioni di positivi in appena cinque… - corona_tweet : RT @TgrRaiVeneto: Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ci sono tra l'altro quasi 3.500 nuove prime dosi somministrate il 6 gennaio.… - TgrRaiVeneto : Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ci sono tra l'altro quasi 3.500 nuove prime dosi somministrate il 6 genn… -