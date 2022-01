Candidata con Laurea in Filologia moderna esclusa da concorso, Tar la riammette (Di venerdì 7 gennaio 2022) Devono essere annullati gli atti con cui l’USR ha escluso una Candidata dalla partecipazione al concorso straordinario, conseguentemente senza prevederne la presenza in graduatoria, quando il giudice accerta la presenza effettiva dei titoli (Laurea e crediti formativi) per parteciparvi. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione va condannato alle spese legali. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), con la Sentenza n. 9 del 04 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Devono essere annullati gli atti con cui l’USR ha escluso unadalla partecipazione alstraordinario, conseguentemente senza prevederne la presenza in graduatoria, quando il giudice accerta la presenza effettiva dei titoli (e crediti formativi) per parteciparvi. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione va condannato alle spese legali. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), con la Sentenza n. 9 del 04 gennaio 2022. L'articolo .

