Australian Open | Djokovic rischia fino a 3 anni di interdizione L' inchiesta si allarga

Advertising

GuidoDeMartini : ????COMPLIMENTI ALL’AUSTRALIA! CHE BLOCCANDO il N1 Novak Djokovic in aeroporto, dopo avergli concesso di partecipare… - RobertoBurioni : C'è una crescente possibilità che Djokovic sia sul prossimo volo per la Serbia. Sia l'ambasciata serba che l'ambasc… - ilPostSport : Le autorità australiane lo hanno deciso dopo le grosse polemiche sull'esenzione dal vaccino contro il coronavirus c… - gianduia86 : Tutti a crocifiggere quel cattivone di #Djokovic dall’alto del vostro regale ego moralista mentre salta fuori che b… - LelloPinto : A Novak #Djokovic 'Chiediamo SCUSA, prenderemo in esame il suo ricorso, sennò che cazzo li facciamo a fare gli Aus… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

...che ha revocato il visto d'ingresso a Novak Djokovic perché non ha ritenuto sufficiente l'esenzione medica riconosciuta a dallo Stato di Victoria e da Tennis Australia per disputare l'...Novak Djokovic lascerà l'Australia o parteciperà agligrazie alla esenzione medica? Bisognerà attendere lunedì 10 gennaio per conoscere la risposta. Solo allora un giudice deciderà sul ricorso del campione serbo contro l'espulsione dopo ...Novak Djokovic si trova in isolamento presso una struttura per irregolari a Melbourne. Le autorità australiane non hanno permesso al tennista di entrare nel Paese, ritenendo non valido il suo visto, e ...Il serbo ha trascorso la notte in un albergo utilizzato per alloggiare gli immigrati. Le autorità australiane negano che il tennista sia tenuto in stato detentivo, mentre il governo annuncia un'indagi ...