Anguissa: “Posso ancora migliorare. Ho avuto due fortune nella vita, vi dico quali” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Frank Anguissa, attualmente impegnato con il suo Camerun in Coppa d’Africa, ha rilasciato un intervista a L’Equipe, toccando tanti momenti della sua vita. Il calciatore è partito parlando della sua difficile infanzia in Camerun “Quando si nasce poveri, si porta dentro una grande voglia di arrivare in alto. Vuoi cambiare la tua vita, regalare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, di dare in campo. I miei genitori non credevano che ce l’avrei fatta, tanti bambini hanno il sogno di giocare a calcio e diventare professionisti. Ora sono i miei primi tifosi“. Poi è iniziata la sua carriera calcistica, con il suo primo trasferimento al Marsiglia: “Non è stato facile all’inizio: ero in Francia, da solo e lontano dalla famiglia. Guardavo tante partite per poter imparare. Arrivare in ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Frank, attualmente impegnato con il suo Camerun in Coppa d’Africa, ha rilasciato un intervista a L’Equipe, toccando tanti momenti della sua. Il calciatore è partito parlando della sua difficile infanzia in Camerun “Quando si nasce poveri, si porta dentro una grande voglia di arrivare in alto. Vuoi cambiare la tua, regalare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, di dare in campo. I miei genitori non credevano che ce l’avrei fatta, tanti bambini hanno il sogno di giocare a calcio e diventare professionisti. Ora sono i miei primi tifosi“. Poi è iniziata la sua carriera calcistica, con il suo primo trasferimento al Marsiglia: “Non è stato facile all’inizio: ero in Francia, da solo e lontano dalla famiglia. Guardavo tante partite per poter imparare. Arrivare in ...

