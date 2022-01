AEW | I recenti licenziamenti di NXT interessano ma non c’è più spazio per loro

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La All Elite Wrestling è ormai molto ricca di talenti. Tony Khan continua a far firmare nomi importanti che sono stati recentemente lasciati andare dalla WWE o dalla Ring of Honor. Oltre ai wrestler, adesso, si è liberato molto personale esperto per il dietro le quinte. La WWE ha licenziato diversi dirigenti, produttori e allenatori negli ultimi due giorni. Molti dilavoravano per NXT. William Regal è stato probabilmente il taglio più sorprendente fatto dalla compagnia in questo ambito. Ihanno incluso anche un paio di dirigenti e qualche altro nome che dovrebbe essere noto ai fan della WWE. Road Dogg e suo fratello Scott Armstrong sono stati licenziati. Anche il capo creativo di NXT Dave Kapoor era un dirigente di una certa importanza. Nella Wrestling Observer Newsletter di questa settimana, Dave Meltzer ha scritto, però, ...