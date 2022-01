A Melbourne proteste contro Djokovic | Liberate i rifugiati!

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Oltre ai fan, asono scesi in piazza anche i detrattori di Novak, il numero uno del tennis mondiale detenuto in Australia per non aver rispettato le norme del paese sui vaccini ...

ChiranAngelgela : @AngiKappa @radiondadurto La solidarietà verso i rifugiati - infoitsport : Novak Djokovic in hotel per irregolari a Melbourne, fuori proteste di serbi e no vax -

Melbourne (Australia), 7 gen. (askanews) - Oltre ai fan, a Melbourne sono scesi in piazza anche i detrattori di Novak Djokovic, il numero uno del tennis mondiale detenuto in Australia per non aver rispettato le norme del paese sui vaccini contro il Covid - 19. Fuori dall'edificio, già teatro di un incendio e oggetto di accuse di scarsa igiene e mancata manutenzione, si è raccolta una piccola e alq ...