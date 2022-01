Una Vita Anticipazioni 7 Gennaio 2022: Natalia prova a sedurre Antonito! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 7 Gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Lolita parte per stare via con Moncho per qualche giorno e Natalia ne approfitta per mettersi a civettare con Antonito. Leggi su comingsoon (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 7su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Lolita parte per stare via con Moncho per qualche giorno ene approfitta per mettersi a civettare con Antonito.

