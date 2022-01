Presidi: "Dad a gennaio per vaccinare i ragazzi, poi Ffp2 a tutti e campagna test" (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Ho lanciato proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in pari con le vaccinazioni ai ragazzi, con 2-3 settimane di Dad. La seconda è di garantire le mascherine Ffp2 a tutti e la terza di effettuare, fino al primo febbraio, una massiccia campagna di testing per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi: ho il sospetto che la tempistica dei test e del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato e c’è il rischio che la scuola abbia notizia dei risultati dei tamponi effettuati solo diversi giorni dopo”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale Presidi (Anp) Antonello Giannelli a Sky Tg24. Giannelli ha proseguito: “Adesso è passato il principio per cui gli alunni di medie e superiori non vaccinati resteranno a casa da un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Ho lanciato proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in pari con le vaccinazioni ai, con 2-3 settimane di Dad. La seconda è di garantire le mascherinee la terza di effettuare, fino al primo febbraio, una massicciadiing per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi: ho il sospetto che la tempistica deie del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato e c’è il rischio che la scuola abbia notizia dei risultati dei tamponi effettuati solo diversi giorni dopo”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale(Anp) Antonello Giannelli a Sky Tg24. Giannelli ha proseguito: “Adesso è passato il principio per cui gli alunni di medie e superiori non vaccinati resteranno a casa da un ...

