Piatek Fiorentina: arriverà in anticipo il post-Vlahovic (Di giovedì 6 gennaio 2022) Commisso deve averci pensato un bel po’. Alla fine ha ceduto all’urgenza di coprire un (possibile) partente Vlahovic. Krzysztof Piatek sarà il nuovo centravanti della Fiorentina. La Viola riporta in Italia il polacco, battendo la concorrenza del Genoa, che avrebbe riaccolto volentieri chi ha realizzato 13 reti in 19 partite con la propria maglia. Grande colpo, per continuare a rinforzare l’attacco della Viola. Soprattutto considerando i costi. Piatek arriverà alla Fiorentina in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Stesso costo di Ikoné, compagno di reparto del polacco, altro rinforzo in zona offensiva. Piatek arriva alla Fiorentina dall’Herta Berlino in prestito gratuito. Ai tedeschi andranno 15 milioni solo in caso di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Commisso deve averci pensato un bel po’. Alla fine ha ceduto all’urgenza di coprire un (possibile) partente. Krzysztofsarà il nuovo centravanti della. La Viola riporta in Italia il polacco, battendo la concorrenza del Genoa, che avrebbe riaccolto volentieri chi ha realizzato 13 reti in 19 partite con la propria maglia. Grande colpo, per continuare a rinforzare l’attacco della Viola. Soprattutto considerando i costi.allain prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Stesso costo di Ikoné, compagno di reparto del polacco, altro rinforzo in zona offensiva.arriva alladall’Herta Berlino in prestito gratuito. Ai tedeschi andranno 15 milioni solo in caso di ...

Advertising

DiMarzio : La @acffiorentina chiude per Krzysztof #Piatek: tutti i dettagli della trattativa per l'attaccante polacco - AlfredoPedulla : #Piatek, il #Genoa non c’è, la #Fiorentina sì! Prestito gratuito con diritto di riscatto. L’#Herta chiede 18 per il… - Gazzetta_it : Fiorentina scatenata, ecco Piatek. Tutto fatto per il ritorno del pistolero #calciomercato - qn_lanazione : Conosciamo meglio #Piatek: chi è Paulina, la moglie del nuovo acquisto della #Fiorentina - FraLauricella : RT @FraLauricella: Salgono i contagi: #SerieA nel caos. Le ASL mette in #quarantena 4 squadre ma la #lega non rinvia le partite. #allegri… -