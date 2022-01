Obbligo vaccinale, a chi non è in regola dal 1° febbraio 100 euro di multa una tantum (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il decreto che introduce l’Obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’Obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il decreto che introduce l’di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno incon l’a partire dal primo2022, una sanzione di 100una. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

