“Me ne vado”. GF Vip, clamoroso colpo di scena: la concorrente top pronta a mollare (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nessuna aria di festa dentro la casa del GF Vip, anzi, la tensione è ormai alle stelle. Tutto è scoppiato dopo le frasi di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”, aveva detto la soprano. Nel commentare ancora con Manila e Soleil gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la soprano ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”. Furiosa, la reazione dei social. “Certo lei può dire tutto mentre gli altri devono tacere. E ancora: “ovviamente Katia Ricciarelli può fare tutto e nessuno le dice nulla”. In tutto questo, per ora, si attende la reazione di Lulù Selassiè. Lulù che per ora non parla. Chi non è disposto ad abbozzare è Jessica Selassiè che c’è andata giù pesante: è infatti determinata a far punire Katia Ricciarelli per le sue parole offensive. Le telecamere del GF Vip hanno colto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nessuna aria di festa dentro la casa del GF Vip, anzi, la tensione è ormai alle stelle. Tutto è scoppiato dopo le frasi di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”, aveva detto la soprano. Nel commentare ancora con Manila e Soleil gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la soprano ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”. Furiosa, la reazione dei social. “Certo lei può dire tutto mentre gli altri devono tacere. E ancora: “ovviamente Katia Ricciarelli può fare tutto e nessuno le dice nulla”. In tutto questo, per ora, si attende la reazione di Lulù Selassiè. Lulù che per ora non parla. Chi non è disposto ad abbozzare è Jessica Selassiè che c’è andata giù pesante: è infatti determinata a far punire Katia Ricciarelli per le sue parole offensive. Le telecamere del GF Vip hanno colto la ...

