La rivoluzione della Zampogna (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Olga Chieffi "Udii tra il sonno le ciaramelle, ho udito un suono di ninne nanne. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle senza dir niente;….." Sono i versi di Giovanni Pascoli che vengono in mente un po' a tutti, quando si parla di zampogne e ciaramelle. Martedì sera, infatti, nella chiesa della Santissima Annunziata, in cui Don Claudio Raimondo ha aperto le porte ad un alto consesso di strumentisti, per far festa all'elegante volumetto "La Zampogna oltre la tradizione" realizzato per Gutenberg edizioni da Antonio Giordano, musicista e anima della compagnia Daltrocanto, con le immagini della splendida collezione di Zampogne dell'autore, di Jacopo Naddeo e Antonio Caporaso , che si alternano ai testi Antonia Autuori, presidente della ...

