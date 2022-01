Iniziamo l' anno con una buona pagina

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La meridiana di Shirley Jackson Shirley Jackson, La meridiana, Einaudi 2021, pp. 251, € 19,00 Unprima di L’incubo di Hill House, Shirley Jackson pubblica La meridiana. Stephen King dichiarerà di aver scritto Shining ” tenendo ben presente” proprio questo romanzo. Il modo in cui i suoi personaggi sono rinchiusi in una casa. Gli abitanti dell’Overlook di King non sdi aspettare la fine del (proprio) mondo, quelli di villa Halloran sì. Una premonizione li ha avvisati: il mondo finirà, e gli unici che si salversono la casa e i suoi abitanti. Non ho paura di definire La meridiana un romanzo geniale. Caustico, perturbante, divertente. Come gli abitanti della villa. Arriverà davvero una tempesta universale a cancellare tutto tranne questo gruppo diiati aristocratici? È la notte fatale; il vento scuote ...

